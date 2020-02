Orquestra Jovem abre inscrições para vagas remanescentes

Os testes acontecerão no dia 31 de março, às 18h no Teatro Municipal

da Redação

As inscrições para as vagas remanescentes da Orquestra Jovem Municipal estão abertas até o dia 29 de março. A oportunidade é voltada a jovens de até 21 anos. Os testes acontecerão no dia 31 de março, às 18h no Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci”.

Para o credenciamento ao processo seletivo o interessado deverá preencher o formulário online que se encontra no link: https://forms.gle/HKGdMQtkiejKpZAU8

Outras informações pelo e-mail: orquestrajovembotucatu@gmail.com