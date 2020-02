São Manuel receberá espetáculo teatral que ensina consumo consciente de energia elétrica

A ação é gratuita e aberta para toda a população

da Assessoria

Os moradores de São Manuel, na região de Botucatu, vão receber de forma divertida, dicas para o uso consciente da energia elétrica. Nos dias 27 e 28 de fevereiro, a CPFL Paulista levará a ação “CPFL na Praça”, com quatro apresentações de um espetáculo teatral que utiliza paródias, poesia e bom humor para ensinar ao público conceitos de educação ambiental, eficiência energética e segurança. A ação é gratuita e aberta para toda a população.

Além das apresentações teatrais, a empresa também está promovendo iniciativas nas casas de moradores em situação de vulnerabilidade social. Em Areiópolis e Itatinga, a companhia fez a substituição de 4.088 lâmpadas comuns por modelos de tecnologia LED, mais econômicas e duráveis.

“Estamos levando informação sobre a importância do consumo eficiente e seguro da energia elétrica para as comunidades da nossa área de atuação, conscientizando os moradores sobre os benefícios ambientais e a economia gerada pela eficiência energética”, explica o presidente da CPFL Paulista, Roberto Sartori.

O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, que atende 234 municípios do interior do estado de São Paulo. Até o fim do ano, 60 cidades da área de atuação da empresa vão receber 264 apresentações teatrais. Em todo o projeto, a companhia vai investir R$9,5 milhões para a instalação de 120 mil lâmpadas de LED e a implementação de 9,6 mil aquecedores solares.

Com as melhorias, a distribuidora deve reduzir em mais de 9 mil megawatts-hora (MWh) o volume de energia consumida anualmente nos municípios. Os recursos seriam suficientes para abastecer 3.790 residências no período de um ano. Também serão evitadas as emissões de 638 toneladas de gás carbônico na atmosfera, o equivalente ao plantio de 3.827 árvores.

CPFL na Praça

SÃO MANUEL

27 e 28/02 – 10h e 14h

27/02 – Praça do skate – Vila São Geraldo – 10h e 14h

Em caso de chuva, Escola Municipal Milton Monti, rua João Furlan, 140.

28/02 – Lanchódromo da Cohab I e II – 10h e 14h

Em caso de chuva, Escola Estadual Francisco de Oliveira Faraco, avenida São Paulo, 314.

Ficha Técnica:

Companhia Azul Celeste

Texto: Linaldo Telles / Direção: Jorge Vermelho / Produção: Luciano Marcelo

Elenco: Geovanna Leite, Ícaro Negroni e Luiz Perez.