Vereador pede isenção de IPTU para atingidos pela enchente em Botucatu

Buscando amenizar a dor e o sofrimento das vítimas da tragédia que assolou a cidade com as fortes chuvas do início do mês, o vereador Izaias Colino [PSDB] utilizou seu espaço durante a última sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Botucatu para cobrar duas ações emergenciais.

No primeiro requerimento, o legislador pede informações a respeito dos valores existentes nos cofres públicos disponíveis para o programa “Aluguel Social”. Em uma segunda solicitação, o legislador cobra novamente do prefeito municipal, a criação de um Projeto de Lei nos moldes de um existente na capital paulista, que concede a isenção ou remissão do IPTU sobre os imóveis atingidos pelas enchentes.

As duas solicitações foram apresentadas em parceria com a vereadora Alessandra Lucchesi [PSDB] e aprovados pela unanimidade dos demais legisladores. Com isso, os documentos foram encaminhados ao prefeito municipal para análise e eventuais respostas.