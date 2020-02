Região voltará a ter pátio para recolhimento de veículos

Não mais haverá necessidade do proprietário ir a Bauru para liberação do veículo

Da Prefeitura de Lençóis Paulista

O prefeito de Lençóis Paulista, Anderson Prado reuniu-se com o presidente do Detran, São Paulo, acompanhado do Secretário de Planejamento do Município, Júlio Gonçalves, quando obteve autorização para iniciar o processo licitatório.

A reunião com o presidente do Detran, Dr. Paulo Roberto Falcão Ribeiro, aconteceu na manhã da última quarta-feira, 19, na capital paulista. Na oportunidade a prefeitura foi autorizada a iniciar processo de licitação para concessão de pátio de veículos, com prazo estipulado em no máximo 180 dias entre a publicação do edital e início do serviço.

O secretário Júlio Gonçalves explicou que a vinda do pátio só beneficiará os lençoenses, pois no caso de apreensão de veículo por alguma irregularidade, não mais haverá necessidade do proprietário ter que se deslocar até Bauru para liberação do mesmo.

“É bom deixarmos claro que a fiscalização e apreensão de veículos já existe. O que muda é que as pessoas com veículos apreendidos terão a facilidade de resolver o problema aqui mesmo, em Lençóis Paulista. Isso valerá também para os proprietários de veículos do município de Borebi, que serão atendidos pelo pátio de nossa cidade”, comentou Júlio.