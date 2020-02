Sebrae-SP tem vaga de aprendiz aberta em Botucatu

Para se inscrever, é preciso ter entre 14 e 21 anos e 11 meses

da Assessoria

O Escritório Regional do Sebrae-SP em Botucatu está com uma vaga aberta de aprendiz. As inscrições podem ser feitas até domingo, dia 1º de março, e o processo seletivo envolve prova objetiva, redação e entrevista no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e Sebrae-SP.

Para se inscrever, é preciso ter entre 14 e 21 anos e 11 meses. O jovem também precisa estar cursando no mínimo a 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental (período noturno), cursando o Ensino Médio do 1º ao 3º ano (período noturno) ou ser formado no Ensino Médio, sem ingresso no Ensino Superior. A renda familiar per capta não pode ultrapassar 50% do salário mínimo nacional.

A jornada de trabalho é de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. O salário determinado é o salário mínimo por hora mais auxílio refeição de R$ 15 por dia, vale-transporte e assistência médica. As inscrições podem ser feitas no site no Sebrae-SP, na seção trabalhe conosco: https://www.sebrae.com.br/ sites/PortalSebrae/ufs/sp/ trabalhe_conosco?codUf=26.