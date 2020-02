Vitoriana receberá edição do Cata-Treco neste sábado (29)

Os agentes da VAS já visitaram as casas e orientaram os moradores sobre a Operação

Da Prefeitura de Botucatu

No próximo sábado, 29, a Prefeitura de Botucatu realizará a “Operação Cata-Treco” no Distrito de Vitoriana. O local foi escolhido pela Vigilância Ambiental em Saúde, a VAS, por conta do índice de infestação do mosquito Aedes aegypti e por apresentar maior relevância para recipientes inservíveis, que poderão ser recolhidos na ação.

A medida é mais uma alternativa na luta contra a dengue na Cidade e tem como objetivo remover dos quintais materiais inservíveis que possam acumular água da chuva.

Os agentes da VAS já visitaram as casas e orientaram os moradores sobre a Operação e também sobre os cuidados necessários para se evitar a existência de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Caminhões da Secretaria de Infraestrutura passarão pelas ruas dos bairros das 8 às 13 horas. A população deve deixar os materiais a serem descartados nas calçadas antes das 8 horas da manhã. Não serão recolhidos restos de construção civil, material orgânico, como lixo doméstico, e material vegetal, como galhos de árvores.