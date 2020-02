Inscrições abertas para 2º Torneio Regional de Bilhar de Anhembi

Inscrição custa R$50 reais e pode ser feita até no dia do evento

da Prefeitura de Anhembi

Estão abertas as inscrições para a 2º edição do Torneio Regional de Bilhar de Anhembi, que acontece dia 11 de abril em comemoração aos 129 anos de emancipação político administrativa do município. O evento acontece no ginásio de esportes Vadi Jorge e tem o apoio da Prefeitura e do departamento de Esporte & Lazer.

A competição começa à partir das 14h e vai premiar do primeiro ao sexto colocado, sendo R$7 mil reais para o grande vencedor e R$500,00 para o melhor de Anhembi. Em 2019, a competição foi um enorme sucesso de público com a participação de diversos jogadores da região.

A inscrição custa R$50 reais e pode ser feita até no dia do evento. Serão 12 mesas para a competição.

Mais informações (014) 99743.2373