Ação retira 35 toneladas de materiais inservíveis em Vitoriana

da Redação

Com objetivo de reduzir potenciais locais propensos a servir como criadouros do Aedes Aegypti, mosquito vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya, a Vigilância em Saúde Ambiental (VAS) junto com outras secretarias municipais realizaram operação Cata-Treco, no Distrito de Vitoriana.

Ação ocorreu na manhã de sábado e contou com diversas equipes percorrendo as ruas e residências do Distrito. Ao todo, foram recolhidas 35 toneladas de materiais inservíveis como móveis, entulhos de obras, pneus, entre outros que possam servir como criadouro do Aedes.

São 19 casos de dengue confirmados no município, até o momento. Desse total, sete casos autóctones e 12 importados.