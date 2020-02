Bauru disponibilizará acesso ao carnê do IPTU Digital

Os contribuintes poderão selecionar a guia para efetuar o recolhimento do imposto em cota única com 10% de desconto

da Prefeitura de Bauru

A Prefeitura Municipal de Bauru informa, por meio da Secretaria de Finanças, que estará disponível, a partir de segunda feira, 02 de março, a impressão do boleto para pagamento do IPTU 2020. As guias estarão disponíveis para impressão, para todos os contribuintes que realizaram a opção do IPTU DIGITAL, em https://www2.bauru.sp.gov.br/financas/iptu, informar a identificação do imóvel e o CPF ou CNPJ do contribuinte e clicar na opção “guias para pagamentos”.

Os contribuintes que optaram pelo IPTU DIGITAL poderão selecionar a guia para efetuar o recolhimento do imposto em cota única com 10% de desconto ou das parcelas, porém sem desconto.

Quem não fez a opção pelo IPTU Digital, receberá o carnê para pagamento, via Correios, no endereço de notificação informado no cadastro do imóvel a partir do dia 09/03.

Também estará disponível para impressão a CIP – Contribuição de Iluminação Pública dos imóveis territoriais (somente terrenos).

A data de vencimento da cota única com desconto ou da 1ª parcela do IPTU e da CIP será dia 15/04/2020.

Este ano foram lançados o Imposto Predial e o Territorial Urbano para mais de 210 mil imóveis. Destes, 58.465 optaram pelo IPTU digital. O valor previsto de arrecadação é de R$124.848.000,00 sendo que essa receita tem 25% vinculado para a educação e 15% para a saúde.