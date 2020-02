Botucatu tem segundo caso suspeito de coronavirus

Paciente é mulher de 30 anos que retornou de viagem a Itália

Da Redação

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) informa, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Botucatu, que notificou um caso suspeito da doença Covid-19, causada pelo novo Coronavírus, na noite da última sexta-feira, 28.

A paciente é uma mulher de 30 anos que apresentou sintomas característicos da doença após retornar de um voo vindo da Itália. Não há relação com o outro caso suspeito, também em uma mulher. Ambas estiveram no país europeu, mas não possuem grau de parentesco.

A mesma recebeu atendimento e passou por avaliação em leito de isolamento no HCFMB. Não houve necessidade de internação, já que seu quadro de saúde não apresenta gravidade. A paciente foi colocada em isolamento domiciliar e será submetida a monitoramento e reavaliação médica periódica.

Todos os exames necessários foram colhidos e encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, que confirmará ou não o diagnóstico.

O HCFMB e a Secretaria Municipal de Saúde reiteram e esclarecem que todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Estado foram seguidos na avaliação do caso. Todos os servidores seguiram estes protocolos no diagnóstico, tratamento e isolamento dos casos.

Neste momento, dois casos suspeitos notificados no município aguardam liberação dos resultados no Instituto Adolfo Lutz.