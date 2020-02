Hospital das Clínicas de Botucatu cria plano de orientação e ação contra o coronavírus

Quanto ao atendimento, o hospital já implantou um plano de ação de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado

Botucatu investiga até o momento um caso suspeito de potencial infecção pelo Covid-19. Trata-se de uma mulher de 38 anos que retornou de viagem ao norte da Itália, um dos países com mais prevalências. Diante da gama de dúvidas quanto a doença e a logística de atendimento a possíveis novos casos na Cidade, o Hospital das Clínicas (HCFMB), vinculado à Secretaria de Estado da Saúde implantou protocolo de ação.

Por meio do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) e a Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência (CCIRAS) foi lançado um material que está sendo divulgado por meio da imprensa e canais oficiais (bem como redes sociais) que apresenta as principais informações e orientações sobre a doença.

Quanto ao atendimento, o hospital já implantou um plano de ação de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (SES), para atendimento de casos suspeitos por infecção pelo novo Coronavírus, se houver. O protocolo do plano de ação orienta os servidores no diagnóstico, tratamento e isolamento dos casos.

O guia (baixe aqui) divulgado pelo hospital traz informações sobre o vírus e também as formas de prevenção.

– Lave frequentemente as mãos com água e sabão

– Utilize álcool gel 70% para higienização das mãos

– Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar

– Utilize lenços descartáveis para higiene nasal

– Evite tocar as mucosas dos olhos, nariz e boca

– Limpe regularmente o ambiente e mantenha-o ventilado

– Evite realizar deslocamentos

– Não compartilhe objetos de uso pessoal, como copos, pratos, talheres, escovas de dentes, etc.

O uso de máscaras para prevenção não é necessário no momento.

E também como ocorre a transmissão da doença

– Via gotículas respiratórias

– Contato próximo (aproximadamente 2m) com alguém que apresente os sintomas

– Contato direto com secreções sem proteção