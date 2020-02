Lençóis Paulista investiga 3 casos suspeitos de coronavírus

Os três retornaram de uma viagem pela Europa nesta quinta-feira (27) com sintomas característicos da doença

Lençóis Paulista – A Secretaria Municipal de Saúde de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) notificou nesta sexta-feira (28) três casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19). Com isso, já chega a seis o número de casos da doença em investigação na região – outros três casos foram notificados em Bauru, Pederneiras e Botucatu e aguardam o resultado de exames.

Os pacientes com suspeita de coronavírus em Lençóis Paulista são duas mulheres, uma de 26 anos e outra de 34 anos, e um homem de 29 anos. Os três retornaram de uma viagem pela Europa nesta quinta-feira (27) com sintomas característicos da doença, como febre e tosse. Eles passaram por países como França e Itália, que têm registros do novo coronavírus.

“Uma das pacientes procurou a Vigilância Epidemiológica Municipal que, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, classificou os casos como suspeitos, com quadro clínico leve”, disse a prefeitura em nota. “Foram colhidas amostras e encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz. Como medidas preventivas, os pacientes foram orientados a manter-se em isolamento social”.

Na região, três casos suspeitos de coronavírus são investigados em Bauru, Pederneiras e Botucatu. Em Botucatu, a paciente é uma mulher de 38 anos que apresentou sintomas respiratórios comuns da doença após retornar de uma viagem à região norte da Itália. Em Bauru, o paciente é um homem de 54 anos que também viajou recentemente para a Itália.

Em Pederneiras, o caso suspeito de coronavírus em investigação refere-se a um homem de 40 anos com histórico de viagem recente a Milão, na Itália. Os três pacientes foram atendidos em hospitais particulares, passam bem, não estão internados e ficarão em isolamento domiciliar, aguardando o resultado dos exames que são realizados pelo Instituto Adolfo Lutz.