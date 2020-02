Mais um caminhão cai no cratera na Rondon, entre Botucatu e São Manuel

O motorista do veículo, com placas de Tupã, foi socorrido com ferimentos graves

do site Botucatu Online

Pela terceira vez em 19 dias, três veículos de grande porte caíram no buraco da Rodovia Marechal Rondon, administrada pela Rodovias do Tietê, no trecho entre Botucatu e São Manuel.

Na madrugada deste sábado, 29, mais um caminhão caiu na cratera, que surgiu do rompimentos de canalização, no último dia 10 de fevereiro, no quilometro 258, quando houve uma tempestade em Botucatu.

O motorista do veículo, com placas de Tupã, foi socorrido com ferimentos graves e levado ao Hospital das Clínicas de Botucatu.

No dia da tempestade, um motorista de um caminhão morreu no local após queda do veículo, e há menos de uma semana, um ônibus caiu no mesmo buraco, também matando o motorista.

A Concessionária Rodovias do Tietê não conseguiu, até o momento, apresentar uma solução para o problema, mas também não deixou de cobrar pedágio entre Botucatu e São Manuel.