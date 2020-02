Primeira parcela do IPTU vence dia 10 de março

A primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2020 vence no dia 10 de março. O pagamento à vista garante 10% de desconto no valor do tributo.

Já o pagamento semestral disponibiliza 5% de desconto nas duas parcelas. O contribuinte também pode parcelar o valor em 10 vezes. O IPTU é cobrado de proprietários de imóveis em área urbana.

Quem ainda não recebeu o carnê pode retirar a segunda via do IPTU 2020 a partir de segunda, 2 de março, no Departamento de Tributação, que fica no Centro Administrativo.

O contribuinte pode ainda ter acesso ao carnê através do site www.avare.sp.gov.br. Basta clicar no ícone “Serviços on-line” e depois em “Serviços”.

Em seguida, o usuário deve clicar no botão “Emissão de DAM”, no alto da página, e escolher a opção “IPTU 2020”.

É preciso utilizar a Inscrição Municipal com pontuação para concluir o procedimento. Em caso de dúvidas, o contribuinte deve entrar em contato com o Departamento de Tributação pelos telefones (14) 3711-2561, (14) 3711-2537 ou pelo e-mail tributacao@avare.sp.gov.br.

O Centro Administrativo fica na Rua Rio Grande do Sul, nº 1810.