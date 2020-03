Alunos das escolas da rede estadual receberão informações para prevenção do coronavírus

do Governo de SP

O Governo de São Paulo vai mobilizar nesta semana, entre segunda-feira (2) e sexta-feira (6), as 5 mil escolas e os 3,4 milhões de estudantes da rede estadual de São Paulo em ações de prevenção ao coronavírus.

A Secretaria Estadual da Educação está orientando as escolas para que realizem um “Dia D” com palestras de especialistas, dicas de higiene e cuidados, entre outras informações e esclarecimentos para a comunidade escolar.

Por todo o Estado as unidades escolares também estarão promovendo trabalhos pedagógicos que reforcem os caminhos para se prevenir o vírus.

A Secretaria da Educação também vai promover uma videoconferência para as 91 diretorias de ensino para capacitar os profissionais da rede. Eles ainda receberão instruções por meio de manuais e cartilhas em ações alinhadas com a Secretaria da Saúde. Além disso, será encaminhado aos pais dos estudantes SMSs e e-mails com dicas de prevenção ao coronavírus.

“Agora é hora de prevenção. Aulas estão mantidas e se for preciso alguma alteração no calendário, nós informaremos”, afirma o Secretário da Educação, Rossieli Soares.

Centro de contingência do coronavírus

O Governo criou um centro de contingência do Estado para monitorar e coordenar ações contra a propagação do novo coronavírus em São Paulo. Para presidir o centro, o governador João Doria convidou o infectologista David Uip.

O centro também conta com profissionais do Instituto Butantan, médicos especialistas das redes pública e privada, sob a supervisão do Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.

“Estamos liberando R$ 30 milhões para o programa de combate ao coronavírus, tanto para informação quanto para ação efetiva. Serão R$ 14 milhões para uma campanha para orientar os brasileiros de São Paulo sobre como se comportar, o que evitar e o que não é problema. Outros R$ 16 milhões serão para apoio operacional à Secretaria de Saúde”, afirmou o Governador João Doria, na sexta-feira (28), ao anunciar novas medidas de prevenção.

Dicas de prevenção

– Cubra a boca e nariz ao tossir ou espirrar;

– Utilize lenço descartável para higiene nasal;

– Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhe objetos de uso pessoal;

– Limpe regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;

– Lave as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão.