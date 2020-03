Vereador solicita ampliação do Terminal Rodoviário

Segundo o vereador, o Terminal comportaria novas empresas que desejam operar em Botucatu

da Redação com Câmara de Botucatu

O vereador Zé Fernandes [PSDB] novamente colocou o Terminal Rodoviário como ponto central de um requerimento apresentado na última sessão da Câmara Municipal. No documento, cobra do Poder Executivo, uma ação pela ampliação do local, proporcionando assim mais espaços para novas empresas de transporte rodoviário que hoje trabalham para iniciar suas atividades na cidade, além de comportar desta forma a nova demanda de passageiros que irá se utilizar das dependências do local.

De acordo com o legislador, as novas empresas são: Viação Garcia, Viação União Santa Cruz, Viação Princesa do Norte e Primar Transportes. Esse e outros documentos apresentados pelo vereador foram encaminhados aos destinatários e aprovados pela unanimidade dos demais legisladores.