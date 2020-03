8 locais para acampar em Botucatu (ou bem pertinho)

Os valores são referentes a um noite de acampamento por pessoa

Que tal tirar a barraca do baú e ir acampar com os amigos? Nossa região tem lindas paisagens e locais permitidos para acampar, então chama os amigos e bora ter essa experiência. Confira as dicas que o Notícias traz em conjunto com o site Descubra Botucatu:

Hostel Bela Vista 3 Pedras

Hostel rural localizado ao lado da pedra do índio, com uma vista incrível para as Três Pedras, local para acampamento e uma hospedagem de casa rural. R$20



Pavuna

Na fazenda da Pavuna além de curtir as cinco quedas de cachoeiras, é possível acampar. Tem local com banheiros e chuveiros. R$20

Cantina Bela Vista

A Cantina Bela Vista possui área de camping, com estrutura de banheiro e ducha, iluminação, tomadas e wifi, tem pacotes para alimentação sob consulta. O local também serve almoço aos finais de semana. R$25

Doces Grand Amore

Um sítio cheio de delícias caseiras e uma vista incrível para nossa Cuesta e para as Três Pedras, lá além de comprar doces caseiros, é possível acampar. R$20

Estância Guimarães

Disponibilizam a cozinha para os campistas poderem cozinhar e oferecem o café da manhã (com reserva). Possuem banheiros e chuveiros, cobram R$35 reais a pernoite por pessoa, crianças de 7 a 12 anos paga meia.

Toca do Índio

Um local novo que fica no caminho para a Pedra do Índio, lá não tem estrutura, porém tem uma paisagem linda da Cuesta e uma boa opção para quem busca um acampamento mais selvagem. Consulte valores.

Três Pedras

Fica localizada em uma fazenda no município de Bofete. Lá é possível visitar as Três Pedras, que é o principal atrativo, andar nas imediações ou ir até o topo delas. Além disso possui a Trilha das Nascentes, feita no rio da região, duas pequenas cachoeiras, ideais para se refrescar nos dias de calor. Existe também a possibilidade de acampar. Possui estrutura de banheiros e ducha fria. R$30.

Quilombaria Empório

Localizado em Bofete, tem 3 áreas de camping disponíveis. Uma perto da sede, outra com uma vista linda, e a terceira em uma clareira no meio da mata ao lado do riacho. Acesso a banheiro com chuveiro com água quente. R$20

Mapa com todos os locais para acampar:

Os valores são referentes a um noite de acampamento por pessoa, consulte com o local eventuais mudanças no valor e políticas de uso. Nenhum deles fornece barraca e equipamentos para acampar, sendo necessário levar os seus, caso não possua, pode alugar com a @berakahturismo | (14) 98162-6776, além disso eles também organizam acampamentos, como também a @ecocuesta (14) 3354-6001.

Dicas para um acampamento seguro e tranquilo:

Sempre confirme com o local as informações sobre o acampamento

Acampe com alguém que já tenha acampado de preferência um guia de turismo

Confira a previsão do tempo, cuidado com o frio e chuva

Mantenha sempre sua barraca fechada, para evitar a entrada de insetos

Sempre deixe informado alguém sobre o local onde irá acampar

Lembre-se de levar de volta o seu lixo

Não danifique árvores e pedras

Não se esqueça de levar repelente, protetor solar e remédios

Planeje bem a quantidade de alimentos e água a serem consumidas

Leve fontes de iluminação

Cuidado com fogueiras, veja os locais permitidos

Não utilize caixas de som, curta o som da natureza