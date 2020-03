Embraer divulga oportunidades de emprego para suas fábricas

Qualquer oportunidade pode ser preenchida sem a necessidade de aviso prévio

A Embraer é uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo. Sua história se iniciou em 1969, com o apoio do governo nacional. Atualmente, depois de quase 50 anos, conta com cerca de 18 mil empregados e mais de 8 mil aeronaves entregues.

A empresa, em busca de aumentar seu quadro de colaboradores, disponibilizou novas vagas de emprego. As funções são destinadas aos estados de São Paulo (SP), distribuídas entre a capital do estado, Botucatu, Sorocaba e São José dos Campos.

Vagas de emprego Embraer

Confira as vagas de emprego na Embraer:

Analista de planejamento tributário

Analista financeiro;

Analista de suporte logístico;

Analista de suprimentos;

Analista fiscal;

Controlador técnico de manutenção;

Engenharia de sistemas;

Negociador de contratos;

Operador logística;

Engenheiro de suporte.

Para analisar mais vagas de emprego na Embraer, basta acessar o site da seleção. Através do próprio portal é possível conferir os requisitos necessário e se candidatar. É importante destacar que as funções variam segundo o estado e além disso, qualquer oportunidade pode ser preenchida sem a necessidade de aviso prévio.