Orquestra Municipal se apresentará na Sala São Paulo neste domingo, 08

A Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu iniciou suas atividades em 1986

da Prefeitura de Botucatu

A Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu, OSMB, irá se apresentar no próximo domingo, 08, na Sala São Paulo, uma das principais casas de concerto do Brasil e do mundo, localizada na capital paulista.

Depois do sucesso na temporada de 2019, a Orquestra foi convidada para participar novamente da programação de Concertos Matinais. A apresentação será às 11 horas, sob regência do Maestro Fernando Ortiz de Villate.

A Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu iniciou suas atividades no dia 21 de dezembro de 1986, com uma apresentação de natal. Em 26 de Agosto de 1987 a Lei Municipal 2.644 oficializou a OSMB, que iniciou sua história com o objetivo de levar a música clássica e popular à população, realizando apresentações e concertos didáticos em escolas, universidades, igrejas, locais públicos e no Teatro Municipal, sua sede.

Durante sua trajetória fez apresentações em diversas Cidades do Centro Oeste Paulista, na Sala São Paulo, em festivais de inverno de Botucatu, Bauru, Londrina e Campos do Jordão e em programas de TV.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Endereço: Avenida Dom Lúcio, 755 – Centro

Telefone: (14) 3811-1470

E-mail: cultura@botucatu.sp.gov.br