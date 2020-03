Projeto Guri prorroga inscrições para polos do interior; há vagas para Botucatu

da Assessoria

O Projeto Guri prorrogou até esta sexta-feira (6) o período de matrícula nos polos de ensino localizados no interior e litoral paulista. São mais de 30 opções de cursos gratuitos de música para crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 e 18 anos incompletos. Dias e horários de atendimento variam conforme o polo.

O Guri em Botucatu é um projeto que ocorre em parceria com a Prefeitura de Botucatu através da Secretaria Municipal de Cultura. As aulas são ministradas na Casa da Juventude, que fica na Rua Benjamin Constant, 161, Vila Jahu (Estação Ferroviária). Mais informações podem ser obtidas através do telefone (14) 3811-1496. Para mais informações, acesse www.projetoguri.org.br/matriculas.

Para realizar a matrícula é necessário comparecer diretamente ao polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia) e comprovante de endereço para consulta.

Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento musical ou realizar testes seletivos. O início das aulas ocorre de acordo com a data de matrícula de cada aluno.

Mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é o maior programa sociocultural brasileiro e oferece cursos de iniciação musical nos períodos de contraturno escolar. São oferecidos também cursos de luteria, canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos (até 21 anos nos Grupos de Referência e na Fundação Casa).

Cerca de 50 mil alunos são atendidos por ano, em quase 400 polos de ensino, distribuídos por todo o estado de São Paulo. Os mais de 330 polos localizados no interior e litoral, incluindo os polos da Fundação Casa, são administrados pela Sustenidos.