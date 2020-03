São Manuel: Polícia prende armas de uso restrito e mais de 1000 porções de crack e cocaína

O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira, 2 de março, em uma área rural do município

Operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar de São Manuel resultou na apreensão de mais de 1000 porções de entorpecentes e diversas armas de uso restrito. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira, 2 de março, em uma área rural do município.

Consta no histórico policial que as Forças de Segurança tinham mandado de busca e apreensão em uma propriedade rural às margens da rodovia SP-255 que era apontada como base para atuação de uma facção criminosa que age no Estado.

A guarnição, ao chegar no local indicado, abordou um homem que já estava sob investigação e, no interior da propriedade foram encontradas diversas armas, munições e outros equipamentos para recarga das mesmas. Entre as armas foram encontradas duas espingardas calibre 12, duas carabinas, um revólver calibre 32 e uma bereta. Boa parte dos equipamentos estava com a numeração raspada. Também foram localizadas 178 munições de diversos tipos.

Questionado, o homem (que não teve a identidade revelada em cumprimento à nova Lei Anticrime), assumiu que os materiais eram de sua propriedade, mas não informou a procedência. Ainda em interrogatório, informou que haveria drogas em uma propriedade no Bairro Santa Mônica. Em diligência, os policiais encontraram a droga e uma certa quantia em dinheiro. Ao todo foram 1009 porções de cocaína (810 gramas) e 1216 pedras de crack (210 gramas). Também foram apreendidos um notebook, uma balança de precisão, embalagens para as drogas, bem como R$ 390 em espécie.

Durante a ocorrência, um outro homem se apresentou à delegacia alegando ser proprietário da droga. Informou que recebia R$ 200 por semana para guardar e distribuir a mesma para venda. Os dois envolvidos foram presos e estão à disposição da Justiça.