Câmara aprova nomenclatura do Parque Linear ao ex-vereador Oswaldo Moreira Pagani

Os dois projetos de denominação de logradouro público que constavam na pauta da sessão ordinária deste dia 2 de março foram aprovados por unanimidade na Câmara. Após um Grande Expediente tranquilo, em que diversos vereadores declinaram da palavra devido a presença de familiares dos homenageados nas galerias do plenário, quem esteve presente acompanhou a nomeação de duas obras públicas da cidade por meio dos PL 6 e 11 de 2020.

De autoria do Prefeito, o primeiro denominou de “Vereador Oswaldo Moreira Pagani” o Parque Linear que está sendo construído às margens do ribeirão Lavapés. A homenagem rendeu falas emocionadas de vereadores na tribuna. Já o segundo projeto, de iniciativa do vereador Zé Fernandes, deu o nome de Areovaldo Zanchitta (Vadão) ao campo de futebol da Praça Heróis do Araguaia, localizada no Conjunto Residencial Jardim Mirante.

