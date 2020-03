Igreja evangélica é investigada por prometer imunidade contra o coronavírus

O Ministério Público do estado considerou que a prática pode ser enquadrada como crime de charlatanismo

da Carta Capital

A Igreja Catedral Global do Espírito Santo publicou, no domingo 1, uma transmissão ao vivo no Facebook de um culto evangélico que promete imunização contra o coronavírus. O evento foi realizado na cidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul.

Em banner que aparece nas imagens, a igreja divulgou o culto “O Poder de Deus Contra o Coronavírus” e prometeu “unção com óleo consagrado no jejum para imunizar contra qualquer epidemia, vírus ou doença”.

Durante o evento, uma pastora leva ao palco uma mulher acompanhada de uma criança que teria se curado de uma otite aguda após frequentar cultos da igreja.

“Ela tinha feito todos os exames, estava fazendo os acompanhamentos médicos, tinha marcado duas cirurgias, só que ele tinha ficado gripado. Muitas vezes ela se enfiava no meio da multidão e dizia ‘pastora, eu preciso da oração do profeta, eu preciso chegar até o altar’. Pois bem, depois de tanto clamar, depois de dois anos de nove meses, a própria médica disse que crê em milagres, porque ela nunca tinha dito isso na história da medicina”, disse a pastora.

No mesmo vídeo, uma apóstola afirma que a igreja tem um “memorial dos milagres”, em que as pessoas recebem cura e voltam com os exames médicos comprobatórios. Segundo ela, “ninguém é inconsequente de dizer ‘pare de tomar remédio’ ou ‘não vá ao médico’”.