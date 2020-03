Reforma da Previdência é aprovada em SP; Fernando Cury volta a votar favoravelmente

Cury já havia se manifestado favorável à proposta ainda no primeiro turno de votação da PEC

por Flávio Fogueral

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) paulista nº 18/2019, que muda o sistema previdenciário dos servidores estatutários do Estado, foi aprovada em segundo turno na manhã desta terça-feira, 3 de março, na Assembleia Legislativa. Ao todo, foram 59 votos favoráveis e 32 contrários, totalizando 91 parlamentares presentes. Eleito por Botucatu, Fernando Cury- que já havia se posicionado a favor da mudança- manteve seu voto.

A sessão foi tumultuada com servidores ocupando as galerias do Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia Legislativa. A polícia interveio para conter os manifestantes.

A PEC muda agora o regime previdenciário dos servidores públicos no Estado. Objetivo do governo é que a reforma previdenciária traga economia aos cofres públicos de R$ 32 bilhões em 10 anos. Em 2018, dos R$ 34,3 bilhões gastos para pagar 550.000 aposentados e pensionistas estaduais R$ 29,5 bilhões vieram de fontes do Governo (86% do total); e somente R$ 4,8 bilhões da contribuição dos servidores (14% do total). A projeção é que em 2022 os gastos com os aposentados e pensionistas ultrapasse o despendido com os 643 mil servidores da ativa.

Os projetos preveem respeito ao teto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) para cálculo dos benefícios, novas regras para pensão por morte e contribuição de 14% para servidores inativos. Serão mantidas regras especiais para professores, policiais e pessoas com deficiência.

Também haverá regras de transição para servidores que já ingressaram no funcionalismo estadual e cumprirem alguns requisitos. Aqueles que já cumpriram os requisitos para se aposentar não serão atingidos pela mudança, e os servidores já aposentados também não sofrerão qualquer alteração no valor de seu benefício por conta do projeto.