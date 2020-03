Formatura do curso de Promotoras Legais ocorrerá neste sábado (7)

da Assessoria

A formatura da terceira turma do curso formador de Promotoras Legais Populares (PLPs) já tem data marcada. O curso é realizado em parceria com a Prefeitura de Botucatu, a Assessoria Especial de Políticas de Inclusão, o Conselho Municipal de Políticas para Mulheres e uma instituição privada de ensino superior.

A turma de 2019, nomeada como “Classe Andréa Silveira Machado Pierine”, iniciou suas aulas em agosto do ano passado. A homenageada é assistente social do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) de Botucatu.A iniciativa “Promotoras Legais Populares” surgiu na cidade de São Paulo em 1992. O curso tem como objetivo instruir agentes sociais a atuarem em sua comunidade, orientando sobre defesa dos direitos humanos.

A coordenadora do curso, a socióloga Isabel Cristina Rossi Conte, diz estar empolgada com a nova turma. “Muito satisfeita com a formatura destas mulheres engajadas em causas humanitárias. Espero que elas exerçam a liderança com bastante consciência do importante papel da mulher para as mudanças desejadas na sociedade”, completa.

A colação será realizada neste sábado (7), às 19h, no Centro de Inclusão (Av. Rafael Serra, 460, atrás do Ginásio de Esportes).