A beleza da vida

por Oscar D’Ambrosio*

A morte é um tema sobre o qual poucos gostam de conversar. Um filme que tem esse assunto como eixo central poderia afastar o público, mas não é o que acontece em “Frankie”, dirigido por Ira Sachs. A sempre carismática Isabelle Huppert interpreta a personagem-título, uma artista que tem os dias contados devido a um câncer.

Ela convoca a família para férias em Sintra, Portugal. A ideia é reunir todos para uma espécie de despedida, mas a cena final em que isso ocorre é feita por uma longa tomada área, em que mal se veem os corpos e nada se ouve dos diálogos. O belíssimo pôr-do-sol funciona como um último balé conjunto da família, pois o futuro será diferente para todos a partir dali.

O filme se concentra nas conversas da protagonista com algum dos convidados e deles entre si. A cena entre o primeiro e o segundo (e atual) marido de Frankie, por exemplo, revela muito da protagonista, assim como a maneira como ela trata o seu filho prestes a se mudar para Nova York, mas infeliz por não ter um grande amor.

A cabeleireira da diva, vivida com doce espontaneidade por Marisa Tomei, é uma das personagens mais interessantes em seu desejo por liberdade. A protagonista, por sua vez, em cada troca de ideias, desvela uma franqueza que a torna antipática, mas com a majestade própria das interpretações de Isabelle Huppert, uma das primeiras-damas do cinema mundial.

A morte é assim tratada como faceta necessária para confirmar a existência da vida. Não há espaço para melodrama, mas uma constante busca pela valorização do tempo, pois cada passo pela cidade portuguesa funciona como uma jornada para dentro de si mesmo. Os belos cenários locais emolduram a possibilidade de a vida ser bela até seus últimos momentos.

Oscar D’Ambrosio é jornalista pela USP, mestre em Artes Visuais pela Unesp, graduado em Letras (Português e Inglês) e doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.