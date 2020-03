Anhembi se torna polo do Ponto MIS

Isso vai garantir ao município a exibição de quatro sessões de cinema por mês, além de oficinas

da Prefeitura de Anhembi

A partir de março, Anhembi passa a ser um dos diversos Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som) do Estado de São Paulo. Isso vai garantir ao município a exibição de quatro sessões de cinema por mês, além de oficinas sobre o tema audiovisual de modo a estimular a população sobre o tema.

As sessões terão conteúdo variado para todos os tipos de idade e gênero e vão acontecer no Centro Cultural Prof. Mauro Conceição Cunha, em Anhembi e também no Centro Cultural de Piramboia.

O diretor de Turismo, Gabriel Campos, comemorou a conquista “Sem dúvida é algo muito importante para a população ter acesso gratuitamente não somente aos filmes que serão exibidos periodicamente, como as oficinas que vão acontecer de forma esporádica, estimulando o gosto pela sétima arte e enriquecendo a cultura de todos eles”, disse.

Os Pontos MIS atuam em diversas cidades do interior do Estado promovendo a circulação e a valorização de obras cinematográficas proporcionando um contato mais direto com o assunto.

Inaugurado em janeiro, o Centro Cultural de Anhembi, é um espaço privilegiado para receber espetáculos, apresentações, mostras, oficinas, além de abrigar uma biblioteca e brinquedoteca. É o primeiro espaço totalmente voltado a cultura na cidade.