Dois reeducandos da Fundação Casa passam no ensino superior

Nesta quarta-feira (04/03), mais dois jovens que cumprem medida socioeducativa no centro da Fundação CASA de Botucatu conquistaram a oportunidade de cursarem faculdades.

Os jovens Luiz e André (nomes fictícios) foram matrículados para o curso de Educação à Distância (EAD) em Segurança da Informação, em uma instituição privada de ensino superior.Com essa conquista, o CASA Botucatu tem agora três adolescentes cursando o ensino superior.

No começo de fevereiro, o jovem Pedro (nome fictício), garantiu uma bolsa de 100% para o curso de Engenharia Elétrica presencial em outra faculdade particular.

A preparação de Pedro aconteceu dentro do centro, onde ele também prestou o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL).

Em todo o Estado, a Fundação inscreveu 442 adolescentes, com idade e grau de escolaridade adequados, nos processos seletivos da educação técnica estadual. Foram 364 jovens inscritos para prestar as provas das Escolas Técnicas e 78 para disputar as vagas das Faculdades Técnicas.

Fatecs e Etecs

Ao total, 38 adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação em centros de atendimento da Fundação CASA no Estado de São Paulo foram aprovados nos processos seletivos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e das Faculdades Técnicas Estaduais (Fatecs) para ingresso no primeiro semestre de 2020. Em comum, eles têm a esperança de trilhar um novo futuro por meio da educação técnica.

Para as Etecs, foram 31 jovens selecionados e sete conseguiram vagas nas Faculdades de Tecnologia. O índice de aprovação para as unidades de ensino do Centro Paula Souza, só para a primeira etapa deste ano, é 27,5% maior do que o registrado em todo o ano de 2019, quando 29 jovens haviam ingressado – 23 adolescentes nas Etecs e seis ingressaram em Fatecs.

Para o primeiro semestre de 2020, ainda há outros 11 adolescentes da Fundação CASA que conseguiram pontuação suficiente e aguardam chamada.