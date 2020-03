Em reunião, Pardini pede agilidade ao DER para recuperação de ponte na SP 191

Expectativa de liberação do trânsito para 15 dias

por Flávio Fogueral

Um dos principais efeitos que a chuva de 10 de fevereiro em Botucatu foi a queda de dezenas de pontos, tanto na área urbana quanto rural. As rodovias que circundam o município também sofreram danos consideráveis, como na SP 191 (Geraldo Pereira de Barros).

No quilômetro 174, a cabeceira da ponte que cruza o Rio Capivara, entre Botucatu e São Manuel, cedeu por completo. Para solicitar agilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o prefeito Mário Pardini reuniu-se nesta quarta-feira, 4 de março, com o superintendente da autarquia, Paulo Cesar Tagliavini.

Segundo o chefe do Executivo municipal, com a queda da estrutura, o trânsito de veículos leves e pesados foi desviado para a vicinal Alcides Soares. Com isso, caminhões de carga e bitrens se utilizam da rota e, por vezes, trafegam dentro da área urbana, causando congestionamentos.

“Os problemas são inúmeros com isso: comprometimento do pavimento da Alcides Soares por conta dos caminhões pesados, ocupação da GCM para direcionar motoristas que se perdem neste trajeto, trânsito irregular de bitrens e caminhões em vias do Centro da Cidade, aumento no trânsito de veículos nas horas de pico, entre outros problemas”, frisou o prefeito.

O superintendente do DER ressaltou que as obras de recuperação prosseguem, com expectativa de liberação do trânsito para 15 dias.