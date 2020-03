Unesp abre atividades dos programas de residência multiprofissional em saúde

da Assessoria

Na manhã desta segunda-feira, 2 de março, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp), foi realizada a abertura oficial dos Programas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde da Instituição. Dirigentes da FMB, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) e Secretaria Municipal de Saúde recepcionaram os ingressantes.

Os novos alunos que chegam integram os Programas de Residência em Saúde do Adulto e Idoso, Saúde da Família, Saúde Mental, Cuidados Críticos, Enfermagem Obstétrica e Física Médica

Participaram da mesa de abertura a vice-diretora da FMB, professora Jacqueline Caramori, o chefe de gabinete do HCFMB, professor José Carlos Souza Trindade Filho, o vice-diretor-presidente da Famesp, professor Trajano Sardenberg, a supervisora do Centro de Saúde Escola (CSE), professora Eliana Goldfarb Cyrino, o representante do conselho de residência multi e uniprofissional, professor Guilherme Corrêa Barbosa, a vice-chefe do Departamento de Enfermagem, professora Marla Andreia Garcia de Avila, e a enfermeira do setor de educação e comunicação em saúde (Seducs) da Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu, Cristina Heinzle Paulo Machado.

Na ocasião, os dirigentes deram as boas-vindas aos novos alunos, ressaltaram o papel do Sistema Único de Saúde (SUS) na formação profissional deles, explicaram o funcionamento das Instituições e desejaram sorte aos discentes nos próximos dois anos em que estarão com atividades no complexo hospitalar (FMB, HCFMB e Famesp).

Sobre os Programas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional

São orientados pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir das necessidades e realidades locais e regionais, e abrangem diversas profissões da área da saúde, tais como: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social, etc.