Botucatu é 6ª colocada no Programa Município VerdeAzul

da Prefeitura de Botucatu

Na tarde desta quarta-feira, 04, no auditório Ulysses Guimarães, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a Cidade conheceu sua colocação no ranking do Programa Município VerdeAzul (PMVA), realizado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

O Secretário Municipal do Verde, Márcio Piedade Vieira, recebeu das mãos do Secretário Estadual, Marcos Penido, o certificado com a 6ªcolocação, dentre 613 municípios participantes, com a nota 93,01. Os cinco municípios melhores colocados foram: São José do Rio Preto, a campeã no ranking geral, com 97 pontos, seguida por Bragança Paulista (94,74) e Novo Horizonte (94,23). Na 4ª posição apareceu Salto (93,96) e Itu na 5ª (93,39).

O PMVA tem o propósito de incentivar, apoiar e medir de maneira descentralizada a agenda ambiental em todas as regiões de São Paulo.

“O ranking é uma média dos últimos dez anos do programa, o que nos mostra o comprometimento da nossa equipe da Secretaria do Verde e também de todos os munícipes, empresas e instituições parceiras, que se empenham para desenvolver ações ambientais em Botucatu. Sem a colaboração de todos, jamais teríamos alcançado resultados tão expressivos”, salientou Márcio Piedade Vieira, Secretário do Verde.

Ao todo, 92 cidades receberam certificação por notas também acima de 80 pontos e 62 foram qualificadas ao obterem notas entre 60 e 79,9 no ranking geral até 100.

Atualmente, os municípios participantes colocam em prática 85 tarefas divididas em dez diretrizes da agenda ambiental local com base em temas estratégicos, como Município Sustentável; Estrutura e Educação Ambiental; Conselho Ambiental; Biodiversidade; Gestão das Águas; Qualidade do Ar; Uso do Solo; Arborização Urbana; e Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.