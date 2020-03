Para atender Havan e hospital, Semutran altera direções de direção de ruas

As ruas serão sinalizadas e os motoristas devem redobrar a atenção no local

da Prefeitura de Botucatu

A Semutran irá alterar a partir de sexta-feira, 06, a mão de direção de diversas ruas na Vila Santana, próximo ao novo Hospital da Unimed e da Loja Havan, dois empreendimentos que devem ser inaugurados no bairro nos próximos dias.

A mudança será nas ruas Manoel Gamito, José Joaquim Correr, Rua Benedito Franco de Camargo e Cícero Buchignani conforme mapa abaixo para ordenar os fluxos da região. Antes da alteração do sentido das ruas, a Semutran consultou os moradores e empresários do entorno e a mudança foi aceita por todos.

As ruas serão sinalizadas e os motoristas devem redobrar a atenção no local. Confira o mapa com as alterações das ruas (AQUI).