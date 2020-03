Prefeitura e Sabesp iniciam reforço nas margens da antiga ponte da Rafael Sampaio

Expectativa é que obra esteja pronta em 180 dias

Da Redação

Um dos símbolos da devastação da chuva de 10 de fevereiro, a região onde ficava a antiga ponte da rua Dr. Rafael Sampaio começa a ter sua a estrutura reconstruída.

Nesta quinta-feira, 5 de março, Prefeitura e Sabesp deram início a construção de muros de gabião no entorno da área onde ficava a estrutura.

Tais muros darão sustentação a rede às futuras instalações do sistema de água e esgoto. Os muros de contenção terão 3,5 metros de altura, e serão implantados ao longo das margens, sob o tabuleiro da futura ponte.

Com a mudança, a calha do rio terá 15 metros de comprimento, o que será compatível com as exigências hidráulicas para o local.

A empresa que fará a obra iniciou a limpeza da calha do rio, que acumulou grande quantidade de entulho, incluindo pedaços da própria ponte.

E expectativa é que estas obras de estruturação estejam prontas e. 180 dias.