Banco de Leite de Botucatu precisa de doações; saiba como colaborar:

Da Assessoria

O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu (HCFMB) precisa de doações de leite materno.

Para suprir a demanda da UTI Neonatal do HCFMB, são necessários cerca de 60 litros de leite humano por mês. O leite humano é rico em nutrientes para os prematuros e recém-nascidos com baixo peso, ou que tenham alergia a alguma fórmula industrializada. Todos esses pequenos pacientes internados no HCFMB recebem leite materno do Banco de Leite, que passa por um processo rigoroso de qualidade antes de ser distribuído.

A doação pode ser feita por lactantes que estejam em bom estado de saúde e que não sejam fumantes, usuárias de drogas, ou façam uso excessivo de álcool. As mães lactentes que tiverem interesse em colaborar com o BLH podem entrar em contato pelos telefones: (14) 3811 6410 – (14) 99799 8289 – (14) 3811 2762.

O BLH fornece o kit para a doadora, contendo máscara, touca, vidro esterilizado e folheto com todas as explicações da doação. As doações também podem ser retiradas em domicílio.