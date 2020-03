São Manuel: ex-morador de rua receberá casa da CDHU

O CREAS realizou abordagens e a Casa de Acolhida Padre Pio fez o trabalho para recuperação de Márcio

da Prefeitura de São Manuel

Nesta sexta-feira, 06, será realizada a solenidade de entrega das chaves das 200 casas do CDHU construídas em São Manuel. E um ex-morador de rua, Márcio, estará entre os contemplados e irá receber as chaves de sua casa. Isso é resultado do trabalho da rede sócio assistencial da Diretoria de Promoção Social do município. O CREAS realizou abordagens e a Casa de Acolhida Padre Pio fez o trabalho para recuperação de Márcio.

A documentação dele foi providenciada e ele realizou o cadastro único e inscrição para as casas de interesse social. A superação de nosso conterrâneo são-manuelense demonstra a importância da criação do CREAS e do albergue/casa Padre Pio, que foi criada na atual administração.