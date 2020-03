Shopping Botucatu celebra Dia da Mulher com show gratuito de música ao vivo

da Assessoria

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Shopping Botucatu terá apresentação da banda Artistas in Concert, composta exclusivamente por mulheres. O evento será realizado neste domingo, 8 de março, às 16h, na Praça de Alimentação.

Programação de março

O mês também marca o retorno de atrações especiais no empreendimento. As tradicionais Quintas Music Live e Sexta Encantada, realizadas das 19 horas às 21h30, sobem ao palco (confira os detalhes, abaixo).

Quintas Music Live

12/03 – Tiamate

19/03 – Saloon

26/03 – Luiz Guilherme

Sexta Encantada

06/03 – Frozen II

13/03 – Aladdin

20/03 – João e Maria

27/03 – A Branca de Neve

Outras atrações

Ainda em março, o Shopping Botucatu, em parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Botucatu (HCFMB), promove mais duas ações sociais. No dia 14, pelo Dia Mundial do Rim, e no dia 15, pelo Dia da Prematuridade.

Para encerrar, no dia 25, às 19h, o empreendimento promove a 2ª Parada Circense, com um extraordinário espetáculo para o respeitável público.

Serviço – O estacionamento do shopping é gratuito. O empreendimento funciona de segunda a sábado, das 10 às 22 horas. Aos domingos e feriados, a praça de alimentação fica aberta das 11 às 22 horas e as lojas, das 14 às 20 horas.