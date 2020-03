Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 55 milhões neste sábado

O concurso 2.239 da Mega-Sena será realizado neste sábado no Espaço Loterias Caixa em São Paulo e pode pagar R$ 55 milhões para quem acertar as seis dezenas. Concurso está acumulado desde 29 de fevereiro.

A aposta simples, de seis números, custa R$ 4,50. Para esse tipo de aposta, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860.

As apostas podem ser feita até as 19 h em qualquer lotérica da Caixa. Também é possível fazer apostas pela internet por meio do site Loterias Online, que pertence à própria Caixa.

Além do grande prêmio para quem acertar os seis números, ainda é possível ganhar ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis.