Morre a professora emérita da Unesp de Botucatu, Cleide Trindade

Professora foi uma das pioneiras da Faculdade de Medicina de Botucatu

A comunidade médica e unespiana está em luto. Morreu neste sábado a professora emérita e uma das pioneiras da Faculdade de Medicina de Botucatu, Cleide Enoir Petean Trindade, aos 83 anos. Velório ocorre no Complexo Funerário Orlando Panhozzi e o sepultamento ocorre no domingo, 8 de março, no cemitério Portal das Cruzes, as 10h30.

Esposa do ex-reitor da Unesp e professor emérito da FMB, José Carlos de Souza Trindade, é genitora do também médico José Carlos Souza Trindade, André Trindade e Cássio Trindade.

Cleide Enoir Petean Trindade nasceu em Colina (SP), em 14 de fevereiro de

1937. Em 1942, aos cinco anos de idade, transferiu-se para a capital, juntamente com sua família. Estudou no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, escola pública de exigência máxima, no qual cursou o ginasial e completou o colegial em 1955. Graduou-se, em 1961, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

Completou sua formação profissional com a residência em pediatria, efetuada em 1962 e 1963 no Hospital das Clínicas da FMUSP. Em 1964, após participar de concurso no Departamento de Pediatria da FMUSP, foi classificada em primeiro lugar e assumiu as funções de médica assistente do pronto-socorro de pediatria e médica assistente do berçário junto à maternidade do Hospital das Clínicas.

Em 1966, recebeu convite juntamente com seu marido, José Carlos Souza

Trindade, para iniciar a atividade clínica do curso de medicina da recém-fundada Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, a qual, a partir de 1977, viria ser a Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista – Unesp.

Foi considerada um dos pioneiros da Faculdade de Medicina e do Departamento de Pediatria, tendo recebido várias homenagens em datas festivas dessa instituição.

Em julho de 1966 transferiu-se com sua família para Botucatu para atuar na Faculdade de Medicina em regime de tempo integral e dedicação exclusiva à docência e à pesquisa. Nessa instituição desenvolveu sua carreira universitária. Organizou o curso de Fisiopatologia em Pediatria para os alunos da primeira turma da faculdade e também o curso de Propedêutica para os alunos da segunda turma. Para ministrar esses cursos assumiu uma enfermaria de pediatria na Santa Casa local e iniciou uma enfermaria de pediatria no prédio que viria ser o atual Hospital das Clínicas. Também contribuiu na instalação do Departamento de Pediatria, em 1968, e na montagem do laboratório experimental de pesquisa pediátrica.

Em 1967 planejou a construção do berçário, seguindo as normas definidas pela Academia Americana de Pediatria. A implantação efetiva do berçário ocorreu em 1973 com o início da disciplina de neonatologia, da qual foi a responsável até a aposentadoria compulsória em 2007. Implantou a residência em neonatologia e preparou os primeiros docentes. Foi chefe do berçário por 20 anos e formou uma equipe de docentes que se destacou na neonatologia do País. Como homenagem, o berçário recebeu seu nome por ocasião do jubileu de prata, em 2003.

Desde o início da carreira profissional seu objetivo foi contribuir para a formação de alunos, residentes e docentes. Em 2008, após a aposentadoria, a Faculdade de Medicina, em sessão solene, concedeu-lhe o honroso título de Professor Emérito.

Defendeu doutorado em 1973, na Faculdade de Medicina de Botucatu; livre-docência em 1981, e após concurso, em 1983, recebeu o título de professor titular de pediatria. Foi a primeira mulher professora titular de pediatria de universidade pública do País. Elaborou teses experimentais complexas e inéditas para a época as quais versaram sobre Alterações do Metabolismo Cerebral em Ratos Recém-Nascidos

Submetidos à Restrição do Crescimento Intrauterino por Desnutrição Materna.

Essas pesquisas foram agraciadas duas vezes com o “Prêmio Austregésilo” da

Academia Nacional de Medicina, com medalha de ouro, em 1974 e 1975.

Realizouestágio no exterior por dois anos, de 1985 a 1987, na Divisão de Neonatologia do Rainbow Babies and Childrens Hospital junto à Case Western Reserve University de Cleveland, Ohio, sob a orientação dos professores Avroy Fanaroff e Robert Kliegman.

Em sua carreira universitária participou do corpo editorial de revistas científicas nacionais e do corpo editorial de revistas americanas como o Neoreviews, revista eletrônica da American Academy of Pediatrics, e do corpo Editorial do Journal of Neonatal Biology da OMICS Publishing Group. Publicou o livro Desnutrição Intrauterina em 1982, como colaboradora. Publicou 93 artigos em revistas especializadas nacionais e internacionais; escreveu 54 capítulos de livros nacionais e internacionais; apresentou 132 trabalhos científicos em congressos no Brasil e no exterior; e teve 290 participações como palestrante em reuniões científicas e em congressos ocorridos em quase todos os estados brasileiros.

Organizou e implantou, em 1994, o Programa de Pós-graduação em Pediatria na Faculdade de Medicina de Botucatu, do qual foi coordenadora e também vice-coordenadora, orientadora e responsável por disciplinas. Orientou sete dissertações de mestrado e oito teses de doutorado. Participou de inúmeras provas de qualificação; 67 bancas de dissertação de mestrado; 25 bancas de teses de doutorado; 21 bancas de livre-docência e quatro bancas examinadoras de concurso de professor titular.

Apresentou intensa atividade universitária: foi chefe do Departamento de Pediatria, membro da congregação, membro de inúmeras comissões universitárias, entre essas, Comissão de Ética em Pesquisa; comissão para definir os requisitos para

concurso de livre-docência e de professor titular da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Foi assessora da Pró-Reitoria de Extensão da Unesp na gestão 2001 a 2005. Recebeu inúmeras homenagens e prêmios de pesquisa em congressos e outras instituições.

Participou intensamente em sociedades de classe. Na Sociedade de Pediatria de

São Paulo foi vice-presidente em três gestões sucessivas, membro e presidente do Departamento Científico de Neonatologia, presidente de Comissões Científicas de três Congressos Paulistas de Pediatria. Na Sociedade Brasileira de Pediatria foi membro e presidente do Departamento Científico de Neonatologia e presidente de honra da Comissão Científica do Congresso Brasileiro de Pediatria realizado em Goiânia, em 1995, e presidente da Comissão Científica do Congresso Brasileiro de Perinatologia realizado em Salvador, em 1998. Implantou e presidiu a Comissão de Credenciamento de Programas de Residência em Pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tendo credenciado 120 Programas de Residência em vários estados brasileiros. Foi a presidente do XVIII Congresso Brasileirode Perinatologia e XV Reunião de Enfermagem Perinatal, realizados em São Paulo, em 2004.