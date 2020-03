Morre o professor Arnaldo Sardenberg

Enterro ocorre amanhã, as 8h30 no Portal das Cruzes

Morreu na manhã deste sábado, 7 de março, aos 62 anos o professor Arnaldo Sardenberg, conhecido em Botucatu por seu didatismo e bom humor característico. Deixa um casal de filhos, Joaquim e Ana Cândida. O velório ocorre a partir das 16 horas no Complexo Funerário Orlando Panhozzi com sepultamento marcado para as 8 h30 deste domingo, 8 de março, no cemitério Portal das Cruzes.

Nascido em Botucatu, Sardenberg ingressou no curso de agronomia ainda na Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp (FCA) em 1977. Por sua atuação política, foi perseguido pelo Regime Militar, sendo expulso do curso. Concluiu a graduação na ESALQ, da USP de Piracicaba.

Com paixão pelas Ciências Exatas, Sardenberg lecionou matemática e outras disciplinas correlatas. Trabalhou durante algum tempo na Secretaria de Estado da Educação. Nos últimos anos, o professor atuava em uma escola preparatória para vestibular.

“Arnaldão era uma pessoa dona de um senso de humor contagiante, com intelecto incomparável. Era alguém com uma cultura requintada e que amava poesia. Perdi um amigo de décadas”, frisou a professora Nora Santos Silva, que foi sua veterana na faculdade e com quem trabalhou durante anos.

Arnaldo é irmão do professor da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB), Trajano Sardenberg e do sjornalistas da Rede Globo, Carlos Alberto Sardenberg e Renato Sardenberg. Também é irmão do do economista Rubens Sardenberg, da médica Maria Leomenia Sardenberg, de Celmira Sardenberg e do jornalista Izalco Sardenberg.

