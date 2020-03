Prefeitura inicia demolição de ponte na Emílio Cani

Também ocorrerá trabalho de limpeza e alargamento da calha do rio

A Prefeitura de Botucatu iniciou neste sábado, 7 de março, a demolição de algumas das pontes que estão na extensão do Ribeirão Lavapés, dentro do projeto do Parque Linear. A estrutura também havia sido afetada pela chuva de 10 de fevereiro.

Segundo postagem do prefeito Mário Pardini, a reconstrução da ponte já estava prevista no projeto de concepção do Parque Linear. A mesma contará com estrutura em que os vãos e alturas serão maiores, o que garantirá maior vazão das águas do ribeirão, principalmente em dias de chuva. Também ocorrerá trabalho de limpeza e alargamento da calha do rio. Vale lembrar que a região foi uma das alagadas pela chuva o mês passado.

O prefeito não deu informações adicionais sobre prazo para conclusão. Nos próximos dias serão demolidas as pontes da Rua Antônio Bernardo e da Rua Coronel Fernando Prestes. “Os projetos já estão em andamento e a Secretaria de Governo/Fazenda já está buscando fontes de financiamento desta grande obra. Não vamos parar de buscar as condições mais adequadas de infraestrutura para o nosso município”, frisou Pardini.