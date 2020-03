São Manuel inaugura nova sede da Guarda Civil Municipal

da Prefeitura de São Manuel

A Guarda Civil Municipal (GCM), juntamente com o seu Centro de Operações de Inteligência (COI), inaugurou a nova sede na última quinta-feira, 05, em solenidade concorrida que contou com as presenças de todo o comando policial regional e autoridades do município, além de convidados. A nova sede da GCM está localizada na Rua Carlos Amaral Faraco, na Cohab II, ao lado da pista de skate.

Denominada de “Sgto. Benedito Antonio de Paula”, a nova sede da GCM está num local que foi reformado e adaptado, foram instalados os programas e equipamentos que serão empregados no Plano de Segurança Pública da cidade para um combate mais efetivo à criminalidade e a manutenção da ordem.

“Agora a cidade conta com um moderno sistema de segurança, monitorado por câmeras. O prédio onde se encontrava a guarda municipal era pequeno e nós, com a realização do concurso público no ano passado, aumentamos o efetivo da guarda. Temos aqui um prédio pronto, em perfeitas condições para abrigar a nova sede da guarda municipal. Além disso, iremos aumentar o serviço de segurança para os moradores das Cohabs I e II, Jardim Ouro Verde, San Marino, Residencial Innocenti e bairro Juliani. Esses bairros, juntos, somam hoje quase que 30% da população da nossa cidade”, discursou o prefeito.

Já o diretor de Segurança Pública e Trânsito, dr. Adjair de Campos, falou da realização de um sonho. “Parafraseando Miguel de Cervantes, sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que sonha junto se torna realidade. E isto hoje é uma realidade, graças ao apoio e empenho da administração municipal e de todas as forças de segurança do município”, agradeceu.

Por fim, o delegado de polícia seccional, dr. Lourenço Talamante Neto, elogiou a segurança pública do município e anunciou melhorias. “Hoje, a segurança pública de São Manuel, através da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil, é referência em toda a região. A Guarda Civil, em especial, hoje é referência no País. E digo, em primeira, que enviarei novos policiais e novas viaturas para a Polícia Civil de São Manuel”, declarou, sob aplausos de todos os presentes.

Câmeras de monitoramento foram instaladas por toda a cidade e a central de monitoramento está instalada na nova sede da GCM e irá ser utilizada como ferramenta imprescindível na diminuição dos índices de criminalidade da cidade, atuando integrada às Polícias Civil e Militar.

A nova sede irá servir para integralizar a segurança da cidade com a ajuda da ferramenta tecnológica e o local escolhido, além de fácil acesso, abrange uma vasta área populacional e descentralizada, instalada na Cohab II.

Na ocasião, estiveram presentes o prefeito Ricardo Salaro, o diretor de Segurança Pública e Trânsito, dr. Adjair de Campos, o comandante da GCM local, Wagner Camargo, os vereadores Anízio Josepetti, Evaldo Arruda (Pelé), Marco Aurélio Micheletto e Ailton Morrão, o coordenador operacional da XII Divisão de Polícia Militar do Interior, major Marco Antonio Correia Ramos, o delegado de polícia seccional, dr. Lourenço Talamante Neto, o comandante da 2ª Cia. de Polícia Militar de São Manuel, capitão Ricardo Cunha, as delegas Ana Carolina de Brito e Michela Aparecida Ragazzi, o delegado Carlos Imprata Julião, o comandante da GCM de Botucatu, Leandro Carreiro Destro, o corregedor da GCM de Botucatu, Ricardo Quintino, o comandante da GCM de Agudos, Osmar Arruda, o pároco da Paróquia Nossa Senhora Consolata, padre Laudo Corrêa, além dos diretores municipais e familiares do homenageado.