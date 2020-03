Ônibus colide contra muro de casa no Itamaraty

Não há registro de vítimas

Do Leia Notícias

Um ônibus do transporte público, da empresa Stadtbus, atingiu o muro de uma residência, na Avenida João Batista Carnietto, no Jardim Itamaraty, na manhã deste domingo (8).

De acordo com informações de testemunhas, o veículo estava estacionado na Avenida e não havia ninguém no interior dele. Quando o motorista e o cobrador acionaram o sistema de abertura da porta, o ônibus teve uma pane no sistema de freios e desceu pela via. Um veículo VW/Gol foi atingido e o ônibus só parou quando bateu no muro da residência.

Não há registro de vítimas e as causas do acidente serão apuradas.