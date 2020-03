Stadtbus: ônibus que colidiu com muro no Itamaraty teve acionamento acidental no sistema de freios

Stadtbus afirma que as providências estão sendo tomadas para amenizar os prejuízos dos afetados pelo acidente

da Redação

O ônibus que colidiu contra o muro de uma residência na Avenida João Batista Carnietto, no Jardim Itamaraty, na manhã deste domingo (8 de março) teve uma liberação acidental do sistema de frenagem. A informação consta em nota oficial emitida pela Stadtbus, empresa concessionária do transporte coletivo em Botucatu.

O fato ocorreu quando o veículo, que estava estacionado na Avenida, teve o sistema de abertura da porta e com isso, inciou-se pane no sistema de freios. O coletivo (que não tinha passageiros) desceu pela avenida, vindo a atingir um VW/ Gol e parando somente quando atingiu o muro da residência. Não houve vítimas.

Segundo a empresa, “todas as providências necessárias já foram tomadas para que sejam reparados os danos causados aos envolvidos”.

Confira a nota oficial da empresa

A empresa Stadtbus Transportes esclarece que, no incidente ocorrido na manhã deste domingo, 8, com um de seus ônibus, foi identificado que houve liberação acidental do freio de estacionamento do veículo, que estava parado no ponto final de seu itinerário.

A Stadtbus ressalta que não havia tripulantes e nem pedestres no momento, portanto, ninguém se feriu. Todas as providências necessárias já foram tomadas para que sejam reparados os danos causados aos envolvidos.