Menina ganha surpresa da Polícia durante festa de aniversário

da Redação

A pequena Maria Flor, moradora de Botucatu, celebrou seu quarto aniversário de uma maneira diferente e emocionante. Ela é moradora do Jardim Aeroporto, ganhou a visita de policiais militares do 12º Batalhão do Interior, que participaram das celebrações no domingo, 8 de março.

A iniciativa partiu da mãe da menina, que entrou em contato com o Batalhão e salientou que a mesma tem admiração pela Corporação e que, naquele dia, fazia aniversário. Os policiais compareceram ao endereço fornecido e, além dos parabéns, contaram à menina como é o trabalho desenvolvido pela PM e a deixaram conhecer uma viatura.