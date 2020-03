Promotoras Legais Populares realizam formatura

A formatura teve leitura de poesias e um momento de repúdio ao feminicídio

da Assessoria

A terceira turma do curso de formação em Promotoras Legais Populares realizou a formatura no último sábado (7), no anfiteatro do Centro de Convivência da secretaria de Inclusão, em Botucatu.

Estiveram presentes autoridades locais, como a secretária adjunta de Educação, Silvia Gabriel; a presidente do conselho municipal de políticas públicas para as mulheres, Maria Flávia Pereira; o representante do Sebrae Gilson Carbinato, a professora Juliana Fabre, da Faculdade Galileu, além da secretária da Mulher de Jaú, a advogada Cândida Ferreira Magalhães, que prestigiou o evento e elogiou o trabalho da liderança de Isabel Cristina Rossi Conte, pelo empenho em realizar as capacitações.

A formatura teve leitura de poesias e um momento de repúdio ao feminicídio, bem como o acolhimento à família das vítimas.

De acordo com a organizadora, Isabel Rossi Conte, a intenção do curso é capacitar mulheres sobre cidadania, direitos e políticas públicas para o combate à violência e a igualdade de gênero em direitos; e que essas sejam multiplicadoras.

“Estou na luta pela igualdade direitos desde 1984, quando conseguimos implantar o Centro de Convivência Infantil Pertinho da Mamãe, na Unesp. Como presidente do Conselho das Mulheres conseguimos, graças ao apoio do prefeito Mário Pardini, a Patrulha Maria da Penha, Parada Segura, entre outras políticas de proteção. Isso mostra que estamos no caminho certo, mas precisamos avançar muito mais”, comenta Isabel Conte.