Botucatu terá repasse de R$ 4 milhões para reconstruir pontes

Entre as melhorias previstas está a implantação de travessia em aduelas, muro de contenção e recuperação asfáltica

Do Governo de SP

Após a visita do Vice-governador, Rodrigo Garcia, ao município de Botucatu, em 11 de fevereiro, para avaliar os danos causados em razão das inundações provocadas pelas chuvas intensas no dia 10 daquele mês, foi traçado um plano emergencial para recuperação das estradas da região.

O repasse do Governo do Estado de mais de R$ 4 milhões foi formalizado na última segunda-feira (9), na presença do Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil, Walter Nyakas Júnior, acompanhado do Secretário-Executivo da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, e do prefeito de Botucatu, Mário Pardini.

Entre as melhorias previstas está a implantação de travessia em aduelas, muro de contenção e recuperação asfáltica, na Avenida Petrarca Bachi (mais de R$ 700 mil); a reconstrução de ponte sobre o Rio Lavapés, na Rua Rafael Sampaio (mais de R$ 1,5 milhão); e a construção de ponte e proteção de canal na Rua dos Costas, sobre o Córrego Água Fria (mais de R$ 2 milhões).

As três obras promoverão a recuperação de vias de acesso importantes da cidade, beneficiando cerca de 127 mil moradores.