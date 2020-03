Parque Tecnológico terá duas novas empresas

Three Life construirá sua fábrica em área de 1.225,80 m² no Parque Tecnológico de Botucatu

da Prefeitura de Botucatu

O Parque Tecnológico de Botucatu assegurou a instalação de duas novas empresas em suas dependências. A assinatura dos termos ocorreu no gabinete do Prefeito Mário Pardini, nesta semana, e contou com a presença do Diretor Presidente do Parque, Carlos Alberto Costa, do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho, Junot de Lara Carvalho, do Secretário Adjunto, Daniel Lopes, de Rui Seabra, membro do conselho administrativo do Parque Tecnológico, além de representantes das novas empresas.

Uma delas é a R4D Biotech Pesquisas e Desenvolvimento em Saúde Ltda, empresa voltada para a pesquisa, desenvolvimento e inovação das ciências da vida humana e animal, serviços em consultoria em medicina humana e veterinária, prestação de serviços em medicina veterinária e comercialização de produtos de origem biotecnológica.

“Já temos, com essas novas instituições, 28 empresas em nosso Parque, sendo 19 em salas e 9 que construirão nos terrenos externos ao espaço administrativo. São empreendedores que hoje buscam se firmar no mercado, que já geram empregos e que ainda vão crescer e gerar ainda mais oportunidades”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

A R4D Biotech ocupará uma das salas de serviço dentro do Prédio Administrativo do Parque.

A segunda empresa é a Three Life Lab Indústria Alimentícia e Cosméticos Ltda, empresa que atua no segmento de produtos alimentares e cosméticos. Diferente da primeira empresa, a Three Life construirá sua fábrica em área de 1.225,80 m² no Parque Tecnológico de Botucatu.

“Esse é o resultado de uma administração que, mesmo em momento de recessão econômica, busca sempre a inovação, gerando emprego e renda. As duas novas empresas vão nos ajudar e muito no oferecimento de tecnologia ao mercado”, finalizou Junot de Lara Carvalho.