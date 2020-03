São Manuel: novo Pronto Socorro já realiza atendimentos à população

A parte antiga do prédio foi agregada a nova parte construída que irá contar com uma entrada exclusiva

da Prefeitura de São Manuel

Na última sexta-feira, 6, ocorreu a solenidade de inauguração do novo pronto socorro do hospital, que foi totalmente reformado e ampliado a fim de proporcionar um atendimento mais humanizado as populações de São Manuel, Pratânia e Areiópolis.

O novo pronto socorro remodelado tem seu novo espaço físico é constituído de: uma sala de recepção com 70 m2, com banheiros masculino e feminino e para deficiente, um fraldário, uma sala de recepção com cadeiras para acomodação dos pacientes, uma sala de acolhimento e 3 consultórios clínicos, sendo um deles para uso especifico da pediatria.

A parte antiga do prédio foi agregada a nova parte construída que irá contar com uma entrada exclusiva para os casos de urgência/emergência, uma sala para os casos de emergência, uma sala de repouso e observação, uma sala de sutura, uma sala de medicação, uma sala de inalação e ainda acesso direto ao raio-X.

Todo piso foi substituído, juntamente com a parte hidráulica, elétrica e tubulação de oxigênio e todo o mobiliário e equipamentos, que foram cedidos pela Diretoria de Saúde.

O pronto socorro do hospital leva o nome do saudoso médico “Jean Pierre Jules Caravaggi” e sua ampliação e remodelação foi feita com recursos de R$ 350 mil provenientes da Secretaria Estadual da Saúde e contrapartida de R$ 210.000,00 da prefeitura.