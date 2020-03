São Paulo receberá exposição inédita sobre John Lennon

do Governo de SP

Pouco tempo após John Lennon se mudar para Nova York em 1971, Bob Gruen se tornou fotógrafo e amigo pessoal de John e sua esposa Yoko Ono. Gruen registrou não apenas sua vida profissional junto a Yoko, mas também vários momentos de sua vida pessoal. As imagens de Gruen mostram Lennon como estrela do rock, artista solo em Nova York após sua saída dos Beatles e ferrenho defensor dos Direitos Humanos.

Durante o percurso da exposição, os visitantes acompanham uma trilha sonora com sucessos de Lennon. Entre as músicas estão Power to the People e Whatever Gets You Thru the Night. Dividida em sete áreas e apresentada em ordem cronológica, a exposição do MIS conta com curadoria do jornalista Ricardo Alexandre.

“John Lennon em Nova York por Bob Gruen obedece às guinadas que o próprio Lennon empreendeu em sua vida e carreira, do ativismo político aos excessos de seu ‘Fim de semana perdido’, do período sabático de cinco anos ao retorno à música e dali para sua morte, que ainda soa dolorida e incompreensível quarenta anos depois. O olhar íntimo e o acesso total de Bob Gruen levam o visitante a momentos históricos e também a lugares onde ninguém mais esteve. Uma oportunidade única de mergulhar na cabeça e no coração deste britânico que escolheu Nova York como sua casa e fonte de inspiração”, afirma Alexandre.

A cenografia é assinada pela Caselúdico, parceira do MIS em projetos anteriores como “O mundo de Tim Burton” e “Musicais no cinema”, e propõe uma imersão na cidade de Nova York nos anos 1970.

“John Lennon em Nova York por Bob Gruen” foi exibida em mais de 30 cidades ao redor do mundo, como Nova York e Buenos Aires, e vista por mais de três milhões de pessoas. “[Realizar exposições relevantes como ‘John Lennon em Nova York’] é investimento com alto potencial de retorno”, diz o Secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão.

Visitas mediadas e conversas temáticas

Os interessados em agendar visita mediada pelo Educativo do MIS podem acessar o formulário no site do MIS. Cada horário contempla grupos de 10 a 40 pessoas e a visita tem duração de 90 minutos.

A equipe do Educativo MIS também realiza uma série de conversas com o público a partir de temáticas que circundam o universo do cantor e do fotógrafo. As conversas acontecem sempre às quartas-feiras, às 15h, e tem duração aproximada de 30 minutos. Gratuitos, esses bate-papos são uma boa forma de iniciar ou encerrar a visita à exposição. Para os meses de março e abril estão previstos os seguintes temas: Beatles para iniciantes (25 de março), John solo (1º de abril), John e a política (8 de abril), Yoko Ono (15 de abril) e Bob Gruen (22 de abril).