Senai Botucatu oferece 80 vagas gratuitas para curso de análise de sistemas

Interessados devem fazer a inscrição até as 21h do dia 20 de março

Da Assessoria

O Senai de Botucatu oferece 80 vagas gratuitas divididas em dois turnos, tarde e noite, para o curso técnico em desenvolvimento de sistemas, que tem duração de 3 semestres. Com foco em atividades práticas contextualizadas com internet das coisas (IOT), robótica, automação industrial e sistemas de controle informatizados, conceitos inerentes à indústria 4.0, as vagas são destinadas a jovens com idade acima de 14 anos e cursando o 2º ano do Ensino Médio para alunos do período da tarde e Ensino Médio concluído para os alunos do período noturno.



Na indústria 4.0, os computadores estão interconectados e os dados de processos são acessados, gerenciados e definidos por sistemas que necessitam da intervenção do profissional de Desenvolvimento de Sistemas. O conceito aliado à prática leva à formação de um profissional completo para inserção imediata no mercado de trabalho.



Para participar do processo seletivo, os interessados devem fazer a inscrição no site sp.senai.br/processoseletivo até as 21h do dia 20 de março. A seleção é realizada por meio de processo seletivo unificado.

Serviço:

Processo seletivo

Período da tarde – 40 vagas

Período noturno – 40 vagas

Taxa de inscrição: R$ 63,00 (candidatos da comunidade)

Requisitos: Período da tarde acima de 14 anos de idade e 2ª série do Ensino Médio ou matriculados em curso que permita concluí-lo até a data de início das aulas (22 de julho de 2020). Período noturno no mínimo 16 anos idade e Ensino Médio concluído.